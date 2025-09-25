Egemen Bağış'tan Yunanistan'a Ege'de İşbirliği ve Barış Çağrısı

Egemen Bağış'tan Yunanistan'a Ege'de işbirliği ve barış çağrısı

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Yunanistan'da yayın yapan bir haber sitesine verdiği röportajda, Türkiye'nin Yunanistan ile Ege'de kapsamlı işbirliğine hazır olduğunu ve bölgedeki gerilimlerin diyalogla aşılabileceğini vurguladı.

Türkiye-AB ilişkileri: Üyelik hedefi stratejik öncelik

Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin halen bir stratejik öncelik olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'ne üyelik, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve bölgesel sorunlara ortak çözümler üretmek için temel bir stratejik hedeftir. AB genişleme sürecinde Türkiye'nin dışarıda bırakılması sadece çelişki değil, aynı zamanda ciddi bir stratejik hata olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Yunan ilişkileri ve Ege: Diyalog ve ortak fırsatlar

Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde yakalanan olumlu havadan memnuniyet duyduğunu söyleyen Bağış, iki ülke arasındaki sorunların "hiçbirinin aşılamaz olmadığını" ifade etti. "Ege, bizi ayıran bir sınır değil, birleştiren bir köprüdür." sözleriyle Ege'nin barış ve işbirliği alanı olabileceğini anlattı.

Bağış, Türkiye'nin enerji, çevre, ulaşım, denizcilik ve balıkçılık başta olmak üzere çok sayıda alanda Yunanistan ile birlikte çalışmaya açık olduğunu belirterek, "Diyalog ve işbirliği, gelecek nesillerin güvenliği ve refahı için tek çıkış yoludur." dedi. Ayrıca, Ege'nin "kavgaların değil, ortak fırsatların alanı" olabileceğine dikkat çekti.

Kıbrıs, reform ve göç

Kıbrıs sorununa değinen Bağış, Rum tarafının "siyasi eşitliği kabul etmeyen tutumunun" federasyon çözümünü zorlaştırdığını ve Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonuna desteğinin süreceğini ifade etti.

Ayrıca, Ankara'nın AB değerlerinden uzaklaştığı eleştirilerini reddeden Bağış, Türkiye'nin reform sürecine bağlılığının sürdüğünü vurguladı. Göç konusunda ise Türkiye'nin yıllardır orantısız bir yük taşıdığını hatırlatarak, "Adil yük paylaşımı ve karşılıklı taahhütlere saygı temelinde işbirliğini sürdürmeye hazırız." sözleriyle adil sorumluluk paylaşımı çağrısı yaptı.