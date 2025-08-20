Egemen Bağış: Türkiye, AB'nin Kritik Jeopolitik Ortağı

Egemen Bağış: "Türkiye, neredeyse her alanda benzersiz bilgi ve deneyime sahip"

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve büyükelçi Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nin bugün karşı karşıya olduğu çok boyutlu zorlukların Türkiye'nin önemini öne çıkardığını vurguladı.

Bağış, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Danışma Konseyi Üyeliği görevini sürdürürken, Belgrad merkezli Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi tarafından yayımlanan "Horizons" dergisinde "Kıta Yol Ayrımında: Türkiye'nin Rolü Neden Elzem?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Makalesinde Avrupa'nın tarihinde çok sayıda savaş yaşamış fakat barışa son derece bağlı bir kıta olduğuna işaret eden Bağış, Türkiye'nin Avrupa ile "stratejik ortak" konumunda bulunduğunu belirtti.

"AB'nin, bugün karşı karşıya olduğu zorlukların boyutunu bir düşünün. Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki insani felaket ve Suriye'de devam eden istikrarsızlık, AB'nin, kararlı bir şekilde harekete geçme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. AB, bu alanların hiçbirinde tek başına hareket edemez ve neredeyse hepsinde Türkiye, benzersiz bir bilgi ve deneyime sahip."

Bağış, Türkiye'nin 70 yıldan fazladır NATO'nun güçlü müttefiki olduğunu, istihbarat ağları, terörle mücadele deneyimi ve bölgesel ilişkileriyle AB'nin yaklaşımını reaktif olmaktan proaktif hâle getirmede kilit ortak olduğunu vurguladı.

"Türkiye, köprüler kurmakta eşsiz bir fırsat sunmakta"

Bağış, güven ve planlama üzerine kurulu bir Türkiye-AB ittifakının krizleri daha da büyümeden önleyebileceğini belirterek, "Hızla artan risk dünyasında dayanıklılık sadece savunmayla ilgili değil öngörüyle de ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sıkça "medeniyetler arasında köprü" şeklinde tanımlandığını aktaran Bağış, "Türkiye'nin Müslüman dünyasındaki kültürel bağları, AB'ye güvenilirliğinin sıklıkla sorgulandığı bölgelerle köprüler kurması için eşsiz bir fırsat sunmakta." görüşünü paylaştı.

Ekonomik işbirliği bakımından AB ile güçlü ilişkiler içinde olduğunu belirten Bağış, Türkiye'nin göç konusunda da çok az ülkenin omuzlayabileceği yükün altına girdiğini anımsattı.

Makalesini, AB genişlemesinin önemine dikkat çekerek noktalayan Bağış, "İşbirliği, stratejik öngörü ve karşılıklı saygı temelleri etrafında birleşerek Türkiye ve AB, dönüştürücü bir ortaklık oluşturabilir. Birlikte yalnızca coğrafi bir kavram veya ticaret bloku değil gerçek bir jeopolitik güç olabilir." ifadeleriyle tamamladı.