Eğirdir'de motosiklet kazası: 22 yaşındaki Mert Candemir yaşamını yitirdi

Eğirdir'de motosiklet kazası: 22 yaşındaki Mert Candemir hayatını kaybetti

Kaza anı ve müdahale

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Katip Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil ile Mert Candemir'in kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Candemir ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, genç sürücüyü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 yaşındaki Mert Candemir kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Cenaze töreni ve ilçedeki üzüntü

Mert Candemir için Eğirdir Hızırbey Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Candemir'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Candemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kervansaray Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Törende baba Mustafa Candemir ve kardeşi Mehmet Candemir gözyaşlarına hakim olamadı. Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazında duygusal anlar yaşandı; genç yaşta kaybedilen Candemir'in ölümü ilçede derin bir üzüntüye yol açtı.

