Eğitim-Bir-Sen Adana'ya Antalya'dan Üye Kazanım Ödülü

Eğitim-Bir-Sen Adana'ya Antalya'dan ödül

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, güçlü temsil ve üye kazanımındaki başarısı sayesinde Antalyadan ödülle döndü. Ödül töreninin ardından açıklama yapan Başkan Mustafa Sarıgeçili, emeği geçenlere teşekkür ederek sahada ve masada mücadeleye kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Program ve takdir

Adana Şube Yönetimi, ilçe başkanları ve kadınlar komisyonu ile katıldığı Eğitim-Bir-Sen 20. Türkiye Buluşması ve 65. Başkanlar Kurulu programında Adana'yı güçlü şekilde temsil etti. Toplantıda şubenin üye kazanımındaki başarısı Genel Başkan Ali Yalçın tarafından takdir edilerek şubeye plaket verildi.

Program, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlendi ve Türkiye'deki tüm şube yönetimleri, ilçe başkanları ile kadınlar komisyonlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda toplu sözleşme süreci, sendikal mevzuatta reform gereklilikleri, gelir adaleti ve eğitim çalışanlarının hakları ön plana çıktı. Genel Başkan Ali Yalçın liderliğindeki değerlendirmelerde sendikal zeminin yeniden düzenlenmesi ve ücret rejiminde adaleti sağlayacak adımların ivedilikle ele alınması gerektiği vurgulandı.

Başkanın değerlendirmesi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, tüm şubeler arasında Adana Şubesi'nin üye kazandırma başarısında zirvede yer aldığını ve bu başarının Genel Başkan Ali Yalçın tarafından takdim edilen plaketle taçlandırıldığını hatırlattı. Başkan Sarıgeçili'nin sözleri şöyle:

'Bu başarı tek kişinin değil, Adana Şubemizin, ilçe başkanlarımızın ve kadınlar komisyonumuzun, il divanımızın, iş yeri temsilcilerimizin ve tüm üyelerimizin ortak eseridir. ‘Yaparsa Adana yapar’ sözünün hakkını sahada veren herkese teşekkür ediyorum. Her yeni üye mücadelemize atılan bir tuğladır. Omuz omuza, emekle ve kararlılıkla daha çok okula, daha çok yüze, daha fazla hakka ulaşacağız'

Sarıgeçili konuşmasını şöyle tamamladı:

'Eğitim-Bir-Sen’in 33 yıllık tarihi bir kazanım ve başarı tarihidir. Şimdi yeni bir zamanın eşiğinde yeni seferlerin şafağındayız. Sahte kahramanlıkların, vitrin sendikacılarının, sorumsuz sorunluların, sosyal medya manipülatörlerinin gündemine takılmadan kendi gündemimize odaklanmanın, ‘yeni bir hervele’ yapmanın, yeniden besmele çekmenin zamanı. Bu zamanı da en iyi şekilde değerlendirmek adına eğitim çalışanlarımız için sendikal mücadelemizi sürdüreceğiz.'

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBESİ, GÜÇLÜ TEMSİL VE ÜYE KAZANIMDAKİ BAŞARILARIYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ