Eğitim-Bir-Sen'den 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Talepler

Eğitim-Bir-Sen yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde eğitim çalışanlarının hakları ve eğitimin niteliğine ilişkin taleplerini içeren bir açıklama yayımladı. Sendika açıklamasında, "Yeni eğitim-öğretim yılının umut dolu gelişmelerin yaşandığı, verilen vaatleri yerine getirecek somut adımların atıldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Yılın başlangıcı ve kısa bilanço

Açıklamada, ülke genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin, yaz tatilinin sona ermesiyle 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacağı hatırlatıldı.

Öğretmenlerin ücret ve istihdam talepleri

Açıklamada eğitim çalışanlarının sorunlarına kalıcı çözümler getirilmesi gerektiği vurgulanarak, öğretmen memnuniyeti ile eğitimin niteliğinin doğrudan bağlı olduğu belirtildi. Metinde yer alan ifadeler şu şekilde aktarıldı:

"Enflasyonist ortamın alım gücünü aşındırdığı, ekonomik toparlanmanın sabit gelirlilere yansımadığı mevcut koşullar kamu görevlilerinin yaşamını zorlaştırmaktadır. Eğitim çalışanlarının ve diğer kamu görevlilerinin ücret kayıpları telafi edilmeli, enflasyona ezdirilmeyecek şekilde iyileştirmeler yapılmalıdır. Öğretmen atamaları ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılmalıdır, ücretli öğretmen istihdamının doğurduğu olumsuzluklar sona erdirilerek öğretmen açığı sorunu tarih olmalıdır. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına son verilmelidir."

Yer değişikliği ve dağılım adaleti

Öğretmenlerin yer değiştirme taleplerinin karşılanması gerektiği vurgulandı; öğretmenlerin bölgeler arası "adaletsiz" dağıldığı savunularak bu durumun giderilmesi çağrısı yapıldı.

Yöneticilik, ek ders ve norm kadro

Açıklamada, eğitim kurumları yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak yapılandırılması gerektiği, ek ders esaslarındaki "ücret dengesizliği"nin giderilmesi ve ek ders ücretlerinin artırılması istendi. Ayrıca norm kadro fazlası öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği belirtilerek, resen atamaların ekim sonuna ertelenmesi ve mevcut resen atamaların iptali talep edildi.

Hizmetli ve diğer personel hakları

Açıklama, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi çağrısında bulundu ve görevde yükselme ile unvan değişikliği sınavlarının yapılması gerektiğini kaydetti. Memur, hizmetli ve diğer çalışanların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ile yönetici kadroların sorunlarının acilen çözülmesi talep edildi.

Okul destekleri, kantin ve deprem bölgesi

Okulların yardımcı personel ve ödenek sorunlarının çözülmesi, proje okullarının yeniden ele alınması çağrısı yapıldı. Ayrıca okul kantinlerinde boykotlu ürünlerin satışına izin verilmemesi istendi ve deprem bölgesinde eğitim-öğretim alanındaki sorunların giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni eğitim-öğretim yılının umut dolu gelişmelerin yaşandığı, verilen vaatleri yerine getirecek somut adımların atıldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığına eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünün aynı zamanda eğitimin sorunlarının aşılması anlamına geldiğini bir kez daha hatırlatıyor ve gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz."