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Eğitimde Yeni Dönem: Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Düzce'de eğitimdeki çağdaş yaklaşımı ve projeleri anlattı. Eğitimde dönüşüm vurgusu ön planda!

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:42
Eğitimde Yeni Dönem: Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Açıklamaları

Düzce'de Eğitimde Yeni Hizmet Binalarının Açılışı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce'de Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin ek hizmet binalarının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, eğitim sürecinin amaçları arasında bilgiyi edinmek yerine, edinilen bilgiyi beceriye dönüştürmeyi vurgulayarak, müfredatın bu anlayışa göre yenilendiğini belirtti.

Dönüşüm İçin Sürekli Çaba

Bakan Tekin, eğitim alanında yaşanan gelişmelere ve toplumsal beklentilere dikkat çekerek, “Yapılanlar yeterli mi? Değil tabii ki ama yapılanları da görmek gerekiyor.” dedi. Eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ve sürecin çağın gereksinimlerine göre şekillendirildiğini ifade etti.

Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektuplar Projesi

2012 yılında başlatılan ve PTT tarafından koordine edilen 'Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektuplar' projesine de değinen Tekin, geçmişte yazılan mektupların bugünün eğitim sistemine ışık tuttuğunu belirtti.

Okul Altyapısında Ciddi İyileştirmeler

Tekin, Türkiye'de derslik başına öğrenci sayısının 20-24 arasında olduğunu, okulların dünya standartlarına uygun altyapıya sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, deprem sonrası inşa edilen okulların dayanıklılığını da değerlendirdi.

Öğretmen Ve Öğrenci Sayısındaki Dönüşüm

Bakan, “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını uluslararası göstergelerin seviyesine getirmiş durumdayız.” ifadesini kullandı. Bu bağlamda eğitimin kalitesinin artırılması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Yeni müfredatın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde şekillendiğini belirten Tekin, çocukların bilgiye erişimindeki kolaylıklar göz önüne alındığında müfredatın sadeliğinin önemine dikkat çekti.

Proje Okul Çalışmaları

Proje okul uygulamalarını ve Düzce'de yapılacak yeni projeleri de paylaşan Tekin, “60 bin civarındaki okulumuzdaki farklılıkları görebileceğimiz bir mekan ortaya çıksın.” dedi.

Açılış Töreninin Detayları

Açılış sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ile Burhan Özdemir arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açılış töreninde katılarak konuşma yaptı.

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