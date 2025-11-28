EGM: Dörtyol’daki Suriyeli Ölümü ‘Yanlış Adrese Operasyon’ Dezenformasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü olayın detaylarını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda hayatını kaybeden Enes Gıyas Leyla ile ilgili sosyal medyadaki "yanlış adrese operasyon" iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, olayın 15 Kasım 2025 tarihinde, 2014 yılında Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırıya katıldığı değerlendirilen DEAŞ şüphelilerine yönelik olarak Hatay, Mersin, Ankara, Elazığ ve Kırşehir illerinde eş zamanlı düzenlenen terörle mücadele operasyonu kapsamında meydana geldiği belirtildi.

EGM açıklamasına göre, Hatay/Dörtyol’daki hedef binada güvenlik güçlerini gören şüpheli kaçmış, bir eve girerek yapılan "dur" ikazlarına ve kapının açılması yönündeki uyarılara rağmen kapıyı açmayan ve kapatmakta direnen yabancı şahsın bulunduğu daireye müdahale edilmiştir. Müdahale sırasında kapının zorlanmasıyla çıkan arbede anında gerçekleşmiş ve silahın kazaen ateş alması sonucu E.G.L. isimli şahısın göğsünden tek kurşunla yaralandığı bildirildi.

Yaralı şahıs derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak vefat etmiştir. Olayla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiş ve adli tahkikatın sürdüğü kaydedilmiştir.

Olay Yeri İnceleme Tutanağı ve Adli Muayene Raporu’nda tek mermi girişi ve bir boş kovan tespit edildiği; kafaya silah dipçiğiyle vurma gibi bulgulara rastlanmadığı vurgulandı. Ayrıca E.G.L.’nin aynı evde bulunan ağabeyinin ifadesinde kardeşinin kapıyı açmamak için direndiği ve sözlü tartışma yaşandığını beyan ettiği belirtildi.

EGM, kamuoyunda dolaşan "Suriyeli gencin yanlış adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü" yönündeki paylaşımların dezenformasyon amacı taşıdığını ve bu tür manipülatif içeriklere itibar edilmemesini istedi.

Operasyon neticesinde 12 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; 6 şüpheli hakkında ise arama kaydı çıkartılmıştır. Adli süreç devam etmektedir.

