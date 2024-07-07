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Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü sınavlarında büyük değişiklikler kapıda...

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, ehliyet sınavlarında yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte sürücü adaylarının eğitim süreçlerinin daha detaylı hale getirileceğini belirtti. Direksiyon sınav süresi uzuyor ve park manevralarında yeni kurallar geliyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 07.07.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 15:19
Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü sınavlarında büyük değişiklikler kapıda...

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, ehliyet alacak adayların sınav sürelerinin uzatılması gerektiğini belirtti. Tekin'e göre, yeni yönetmelik değişiklikleriyle birlikte direksiyon sınavlarında önemli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Bu değişikliklerin amacı, daha güvenli ve yetkin sürücülerin yetişmesini sağlamak.

Murat Tekin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için hazırlanan yeni yönetmelik, ehliyet alacak kişilerin sınav süresini 40 dakikaya çıkararak daha detaylı bir değerlendirme yapılmasını öngörüyor.

Park Manevra Sürelerinde Değişiklik Bekleniyor

Özellikle park manevralarında yaşanan zorlukları gidermek adına da düzenlemeler yapılması planlanıyor. Tekin'e göre, sınavlarda park etme konusunda adaylara iki deneme hakkı tanınacak. Bu değişikliklerle birlikte sürücü adaylarına daha adil bir değerlendirme yapılması hedefleniyor.

U Dönüşü Manevrası Ekleniyor

Yeni düzenlemelerle birlikte motosiklet ve otomobil kullanımı eğitiminde "U dönüşü" manevrası da sınavlara ekleniyor. Bu manevranın başarıyla yapılabilmesi için belirli ölçütlere uyulması gerekecek.

Eğitimcilere Yönelik Yeni Düzenlemeler

Yeni yönetmelik değişiklikleri sadece sürücü adaylarıyla sınırlı kalmayacak. Eğitim veren öğreticilerin de belirli periyotlarla yeniden eğitim almaları ve sertifikasyon süreçlerine dahil olmaları bekleniyor.

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