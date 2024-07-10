Ehliyet sahiplerine iş fırsatı! Kamuda çalışacak personeller alınacak: Başvurular CV ile

Kamu sektöründe istihdam edilmek üzere, hem ehliyet sahibi hem de ehliyetsiz adaylar için daimi işçi pozisyonlarına alım yapılacağı ilan edildi. Mevcut açık pozisyonlar içinde; 3 Sıvı Dolum Operatörü, 3 Beden İşçisi, 1 Şoför, 1 Yönetici Sekreteri ve 1 Veri Giriş Kontrol İşletmeni yer almakta. Bu fırsatlar, nitelikli adayların kamu hizmetlerine katkıda bulunmaları için önemli bir kapı aralıyor.

Kamu İşçisi Alımı İçin Başvuru Detayları

Kamu kurumlarına daimi işçi alımı için başvurular, 6-8 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sıvı Dolum Operatörü, Beden İşçisi ve Şoför pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların özgeçmişlerini belirtilen e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Yönetici Sekreteri ve Veri Giriş Kontrol İşletmeni mevkileri içinse başka bir e-posta adresine CV yollanması gerekmektedir.

Başvuru için aranan temel şartlar ise şöyledir:

Herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması

Kamu haklarından yoksun olmamak





İşe Alım Özel Koşulları

Genel İşçi: Eskişehir şehir merkezinde yaşamak, iş görevlerini yerine getirebilecek sağlık durumuna sahip olmak (bu pozisyon için yalnızca erkek adaylar değerlendirilecektir).

Veri Girişi ve Kontrol Operatörü: Sağlık durumu işlevleri yerine getirmeye uygun olmalı, B tipi ehliyet gereklidir ve aktif araç kullanımı beklenmektedir.

Genel İşçi Pozisyonlarına Başvuru: Adayların en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.

Ağır Vasıta Şoförü: Adayların en az ilkokul mezunu olmaları ve C tipi sürücü belgesine sahip olmaları beklenir.

Yönetici Asistanı: Adayların en az lise düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.

Değerlendirme ve İş Koşulları

Başvurular, 9 Temmuz 2023 tarihine kadar incelenecektir. Seçilen adaylar, mülakat için davet edileceklerdir. İş yeri, Eski Genel Müdürlük binalarında olacak ve istihdam süresiz olarak sürdürülecektir. Haftalık çalışma saatleri 45 saat olarak ayarlanmıştır.

ESPARK Tanıtımı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bir kamu şirketi olan ESPARK, park, bahçe ve peyzaj düzenlemesi gibi alanlarda hizmet vermektedir. İş başvurusu için rehberiniz.