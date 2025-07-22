Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Türkiye'de Sürücüleri Etkileyen Son Tarih!

Türkiye'de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Yeni ehliyet sistemine geçişte son aşamaya yaklaşılırken, hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi için zaman daralıyor. 1 Ağustos 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, geçersiz bir belgeyle trafiğe çıkma riskinin yanı sıra, cebe zarar verecek yüksek ücretlerle karşılaşacaklar.

Ehliyet Yenileme Son Tarihi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne göre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayan sürücüler, bu tarihten itibaren ehliyetlerinin geçerlilik süresinin sona erecek. 1 Ağustos 2025'ten itibaren eski ehliyetler hukuken geçersiz anlayarak, trafikte kullanılamayacak.

Artan Yenileme Ücretleri

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler için sıkıntı yaratabilecek bir diğer konu ise yenileme ücretlerindeki fahiş artış. Hâlâ ehliyetini yenilemeyen sürücüler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yalnızca 15 TL değerli kağıt bedelini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilirken, 1 Ağustos 2025'ten itibaren ücretin 7 bin 438 TL gibi yüksek bir rakama çıkacağı bildirildi.

Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Ehliyet yenileme işlemi, düşündüğünüzden daha basit. Aşağıdaki adımları izleyerek, işlemlerinizi hızla tamamlayabilirsiniz:

Telefonla: Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu alabilirsiniz.

Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu alabilirsiniz. İnternetten: nvi.gov.tr üzerinden randevu oluşturun.

üzerinden randevu oluşturun. Mobil Uygulama: NVI Mobil uygulamasını indirip randevunuzu oluşturun.

Randevu tarihi geldiğinde yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:

Eski Sürücü Belgesi: Mevcut ehliyetinizin aslı.

Sağlık Raporu: Aile hekiminden veya yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış "Sürücü Olur" ibareli sağlık raporu.

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.

Ödeme Dekontu: 15 TL'lik değerli kağıt bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı veya pasaport.

Başvuru işlemleriniz tamamlandıktan sonra yeni ehliyetiniz, PTT Kargo aracılığıyla belirtilen adresinize birkaç gün içinde teslim edilecektir.