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Ehliyet Yenileme Tarihleri Değişti

1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetler için son yenileme tarihi 31 Aralık 2024.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:29
Ehliyet Yenileme Tarihleri Değişti

Ehliyet Yenileme Süreci İçin Son Tarih

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücü belgelerinin yenilenmesi için önemli bir duyuru yaptı. Buna göre, 1 Ocak 2016'dan önce vergi albümleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmelidir.

Eski Ehliyetler Geçersiz Olacak

Açıklamada, belirtilen tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçerliliğini yitireceği ve bu belgelerin yenilenmesi için normal harç tarifesi üzerinden işlem yapılacağı ifade edildi.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sürücü belgesi yenileme işlemleri, tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru için gereken belgeler şunlardır:

  • Sağlık raporu
  • Bir adet biyometrik fotoğraf
  • 15 lira yenileme ücreti

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların belirtilen sürede başvurularını tamamlamaları önemle tavsiye edilmektedir.

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