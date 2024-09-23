Ehliyet Yenileme Tarihleri Değişti

Ehliyet Yenileme Süreci İçin Son Tarih
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücü belgelerinin yenilenmesi için önemli bir duyuru yaptı. Buna göre, 1 Ocak 2016'dan önce vergi albümleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmelidir.
Eski Ehliyetler Geçersiz Olacak
Açıklamada, belirtilen tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçerliliğini yitireceği ve bu belgelerin yenilenmesi için normal harç tarifesi üzerinden işlem yapılacağı ifade edildi.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Sürücü belgesi yenileme işlemleri, tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru için gereken belgeler şunlardır:
- Sağlık raporu
- Bir adet biyometrik fotoğraf
- 15 lira yenileme ücreti
Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların belirtilen sürede başvurularını tamamlamaları önemle tavsiye edilmektedir.