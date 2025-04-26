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EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılışı Gerçekleşti

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinliğinin açılışı, ekonomiyi ve kültürü güçlendirecek projelerle yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 21:57
EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılışı Gerçekleşti

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni" ile eşsiz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tören, Yakutiye ilçesindeki Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin Görüşleri

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğasının önemine dikkat çekti. Çiftçi, "Turizm artık sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda medeniyetlerin buluştuğu, kültürlerin kaynaştığı bir stratejik kalkınma alanıdır" ifadelerini kullandı.

Çiftçi ayrıca, etkinliğin arkasındaki iradenin ve yatırımların önemini vurgulayarak, "Bu anlamlı unvan için Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Açıklamaları

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış sporları merkezi olan şehrin bu unvana layık olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin hiçbir vilayetinde bulunmayan kış sporları merkezlerimiz var" şeklinde konuştu. Erzurum’un turizm çeşitliliği ve organik tarım potansiyeli üzerine de önemli bilgiler paylaştı.

AK Parti Milletvekili Selami Altınok ve Koordinatör Muharrem Çığlık'ın Katkıları

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, programın Erzurum’da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık ise, Erzurum'un turizm başkenti seçilmesiyle gerçekleştirdikleri organizasyonları ve yıl boyunca düzenleyecekleri etkinlikleri anlattı.

EİT 2025 etkinlikleri kapsamında dünya çapında düzenlenecek olan yarışmalar ve tatbikatlar ile Erzurum'un uluslararası alanda tanıtımı hedefleniyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, "EİT...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni" düzenlendi. Açılışta "Destanların Dansı" gösterisi sahnelendi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, "EİT...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni" düzenlendi. Açılışta "Destanların Dansı" gösterisi sahnelendi.

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