EİT Genel Sekreteri Khan: Türkiye Bölgenin Büyüme Gücü

EİT Genel Sekreteri Khan Türkiye'nin Rolüne Dikkat Çekti

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan, Türkiye'nin bölgedeki stratejik konumunu vurguladı. Khan, "Türkiye, bir köprü konumunda ve biz çok özel bir bölgeyiz çünkü Güney Asya, Orta Asya, Batı Asya ve Kafkasya'yı bir araya getiriyoruz." dedi.

Ankara Ziyareti ve EİT'in Hedefleri

Ağustos 2023'te göreve başlayan Khan, Türkiye'deki ilk ziyaretinde AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. EİT'in kurulduğu 1964 yılından bu yana Türkiye’nin kilit üye olduğunu ifade eden Khan, Ankara ziyaretinin anlamlı ve verimli olduğunu kaydetti.

Khan, ziyareti sırasında EİT Eğitim Enstitüsü ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) ile temaslarda bulunduğunu belirtti. Bu ziyaretlerin kendisine Türk bakış açısını anlama konusunda yardımcı olduğunu vurguladı.

ECO'nun 10 Yıllık Vizyonu Hedefleniyor

Türkiye'nin önemi hakkında konuşan Khan, "Bölgesel kalkınma işbirliğinde öncüyüz. Ticareti teşvik etmek amacıyla bir araya geldik." diye ifade etti. Vizyonunun 2025'te tamamlanacağını vurgulayan Khan, Ankara'daki görüşmelerde gelecek 10 yıllık vizyonun belirlenmesi üzerinde durdu.

Khan, Türkiye'nin bu konudaki düşüncelerini daha iyi anlamak amacıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve sürdürülebilir kalkınma konularının öncelikli hedefler olduklarını belirtti.

Türkiye, Bölgenin Büyüme Gücü

Khan, Türkiye'nin ECO'daki rolünün kritik olduğunu söyleyerek, "Türkiye, bölgenin büyüme gücü. Aynı zamanda Batı dünyasına açılan penceremiz ve dünyanın geri kalanıyla bağlantımız." diye ekledi.

Yeni Vizyon İçin Somut Adımlar Planlanıyor

EİT'in yeni vizyonun belirlenmesi ve ticaretin bu merkezde konumlandırılması gerektiğini vurgulayan Khan, Türkiye'nin haziranda düzenleyeceği beşinci ticaret bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağını belirtti.

Khan, EİT olarak ürünlerin, insanların ve sermayenin hareketine odaklanacaklarını ve bunların bölgesel ticareti canlandıracağını ekledi.

Ağustos 2023'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreterliği görevine başlayan Büyükelçi Asad Majeed Khan, Türkiye ziyareti kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ağustos 2023'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreterliği görevine başlayan Büyükelçi Asad Majeed Khan, Türkiye ziyareti kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.