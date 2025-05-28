EİT Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı Tahran'da Gerçekleştirildi

EİT Gümrük İdareleri Başkanları Tahran'da Bir Araya Geldi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin 10. Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi. Toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları ve temsilciler bir araya geldi.

Türkiye'nin Temsilcisi Sezai Uçarmak Açıklamalarda Bulundu

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, üye ülkeler arasında ticareti geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Uçarmak, "Dün İran ile ikili gümrük ilişkilerini nasıl artırabileceğimizi ve sınır geçişlerindeki problemleri nasıl ortadan kaldıracağımızı konuştuk. Bugün ise bölge ülkeleri arasında bilgi değişimi, vergi indirimleri ve güven arttırma yöntemlerini görüşeceğiz" şeklinde ifade etti.

Yeni Mekanizmalar Üzerinde Çalışmalar Başlatılacak

Uçarmak, İran'da Gümrük İdaresi Başkanı Furud Asgeri ve Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Rıza Ekberi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Geçmişte imzalanan mutabakatların sınır geçişlerinde arzu edilen gelişmeleri sağlamadığını ifade eden Uçarmak, yeni mekanizmalarla bu konuyu takip etmenin önemini vurguladı.

Sınır Geçişlerindeki Sorunlar ve İşbirliğinin Önemi

Uçarmak, Türkiye ile İran arasında sınır geçişlerinde hala sorunların devam ettiğinin altını çizerken, bazı problemlerinin altyapıdan kaynaklandığını söyledi. İşbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Uçarmak, "Bölge bir uyuşturucu riski altında. Bu konuda modern vasıtalara sahibiz ve işbirliği ile sorunları çözebileceğimize inanıyorum" dedi.

EİT'nin Amacı

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan EİT, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti artırmak amacıyla çalışmalar sürdürmektedir. Ayrıca, EİT bölgesinin küresel pazarlara entegre olmasını teşvik etmekte ve üye ülkeler arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye'nin kurucularından olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin 10'uncu Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi. Tahran'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları ve temsilciler hazır bulundu. EİT üyesi ülkeler arasında gümrük konusunda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıya, Türkiye'yi temsilen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak katıldı.

Türkiye'nin kurucularından olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin 10'uncu Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi. Tahran'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları ve temsilciler hazır bulundu. EİT üyesi ülkeler arasında gümrük konusunda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıya, Türkiye'yi temsilen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak katıldı.