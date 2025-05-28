DOLAR
39,08 -0,08%
EURO
44,28 0,05%
ALTIN
4.154,67 -0,34%
BITCOIN
4.203.927,7 1,85%

EİT Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı Tahran'da Gerçekleştirildi

EİT üyesi ülkelerin 10. Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı, Tahran'da ticaret ilişkilerini geliştirmenin yollarını aradı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 13:34
EİT Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı Tahran'da Gerçekleştirildi

EİT Gümrük İdareleri Başkanları Tahran'da Bir Araya Geldi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin 10. Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi. Toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları ve temsilciler bir araya geldi.

Türkiye'nin Temsilcisi Sezai Uçarmak Açıklamalarda Bulundu

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, üye ülkeler arasında ticareti geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Uçarmak, "Dün İran ile ikili gümrük ilişkilerini nasıl artırabileceğimizi ve sınır geçişlerindeki problemleri nasıl ortadan kaldıracağımızı konuştuk. Bugün ise bölge ülkeleri arasında bilgi değişimi, vergi indirimleri ve güven arttırma yöntemlerini görüşeceğiz" şeklinde ifade etti.

Yeni Mekanizmalar Üzerinde Çalışmalar Başlatılacak

Uçarmak, İran'da Gümrük İdaresi Başkanı Furud Asgeri ve Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Rıza Ekberi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Geçmişte imzalanan mutabakatların sınır geçişlerinde arzu edilen gelişmeleri sağlamadığını ifade eden Uçarmak, yeni mekanizmalarla bu konuyu takip etmenin önemini vurguladı.

Sınır Geçişlerindeki Sorunlar ve İşbirliğinin Önemi

Uçarmak, Türkiye ile İran arasında sınır geçişlerinde hala sorunların devam ettiğinin altını çizerken, bazı problemlerinin altyapıdan kaynaklandığını söyledi. İşbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Uçarmak, "Bölge bir uyuşturucu riski altında. Bu konuda modern vasıtalara sahibiz ve işbirliği ile sorunları çözebileceğimize inanıyorum" dedi.

EİT'nin Amacı

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan EİT, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti artırmak amacıyla çalışmalar sürdürmektedir. Ayrıca, EİT bölgesinin küresel pazarlara entegre olmasını teşvik etmekte ve üye ülkeler arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye'nin kurucularından olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin 10'uncu...

Türkiye'nin kurucularından olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin 10'uncu Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi. Tahran'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları ve temsilciler hazır bulundu. EİT üyesi ülkeler arasında gümrük konusunda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıya, Türkiye'yi temsilen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak katıldı.

Türkiye'nin kurucularından olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin 10'uncu...

Türkiye'nin kurucularından olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin 10'uncu Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi. Tahran'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları ve temsilciler hazır bulundu. EİT üyesi ülkeler arasında gümrük konusunda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıya, Türkiye'yi temsilen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı
2
Bakan Göktaş, Samsun'da Doğum Yardımı Alan Aileyi Ziyaret Etti
3
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
4
Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde
5
Bingöl'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti
6
Diyarbakır'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Birleşik Destek
7
Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!