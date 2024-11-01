Ekinci ve Bagga Su İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci ve Irak Su Bakan Yardımcısı Bagga'nın Görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Irak Su Bakan Yardımcısı Hüseyin Abdulemir Bagga ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ortak Daimi Komite'nin Üçüncü Toplantısı

Bakanlığın duyurusuna göre, bu buluşmada iki ülke arasında su kaynaklarının yönetimi ve işbirliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye ilişkin detaylar, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Ekinci ve Bagga'nın eş başkanlık ettiği heyetler arasında, su konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Daimi Komite'nin Üçüncü Toplantısı'nın Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.