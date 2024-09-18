Ekinci ve Bass Arasında İkili İlişkiler Görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci ve ABD’li Yetkili Bass Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Ekinci, Bass başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede, ABD ile olan ikili ilişkiler ve işbirliği imkanları detaylı bir biçimde ele alındı.

Bass ayrıca bir gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından da kabul edilmişti.