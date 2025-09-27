EKMUD uyarıyor: Dünya Kuduz Günü’nde kuduz önlenebilir ama riskler sürüyor

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:23
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nden (EKMUD) mesaj

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğince (EKMUD), 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yayımlanan açıklamada, kuduzun halen dünyanın birçok bölgesinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden neredeyse yüzde 100 ölümcül bir enfeksiyon hastalığı olduğu belirtildi.

Açıklamada, her yıl yaklaşık 59 bin kişinin kuduz nedeniyle yaşamını yitirdiği; hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 40'ının 15 yaş altı çocuklar olduğu vurgulandı. Ayrıca, vakaların yüzde 99'undan fazlasının enfekte köpeklerin ısırması sonucu oluştuğu ve hastalığın klinik bulguları ortaya çıktıktan sonra tedavi şansı bulunmadığı hatırlatıldı.

Ülke verileri ve ortaya çıkan ihtiyaçlar

Açıklamada, 2023 yılı verilerine göre ülkemizde 35 ilde 282 hayvan kuduz vakası bildirildiği, 2024 yılı ilk 5 ayında ise 21 ilde 50 hayvan kuduz vakası tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca, 2023 yılında ülkemizde iki insan kuduz nedeniyle hayatını kaybetmiştir ifadesine yer verildi. Bu durumun; sahipsiz hayvan popülasyonu, hayvan aşılamalarının yetersizliği ve temas sonrası profilaksiye erişim gibi konularda sürdürülebilir ve etkili önlemlere duyulan ihtiyacı tekrar gözler önüne serdiği bildirildi.

Kuduzla mücadelede temel önlemler

Açıklamada, kuduzun ihmal edilmemesi gereken bir halk sağlığı problemi olduğu belirtilerek şu hususlar öne çıkarıldı:

Hayvanların aşılanması ve sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınmasının kuduzla mücadelede temel adımlar olduğu vurgulandı.

Riskli temas sonrası profilaksi hizmetlerine kesintisiz erişim ve halkın doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030'a kadar kuduz kaynaklı insan ölümlerini sıfıra indirme hedefine değinilen açıklamada, bu hedefe ulaşmanın ulusal ve yerel ölçekte kararlı politikalar, yeterli kaynak, bilim temelli uygulamalar ve toplum katılımı ile mümkün olacağı ifade edildi.

Kuduz, uygun önleme stratejileri ile tamamen ortadan kaldırılabilecek bir hastalıktır. EKMUD, bu hedefe ulaşmak için sürekli ve koordineli çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

