Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz Başkanlığında Toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı; mesleki eğitim, yeni çalışma modelleri ve Eximbank kredileri gündemde.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 11:28
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz Başkanlığında Toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz Başkanlığında Toplandı

Toplantı Detayları

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Katılımcılar

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Gündem

Toplantıda, mesleki eğitimin güçlendirilmesine ilişkin somut öneriler ile yeni nesil çalışma modellerine yönelik hazırlıklarda gelinen son durum ele alınacak. Ayrıca Eximbank ihracat kredilerinin etkileri değerlendirilecek.

Açıklama

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: 'Türkçe Kolay Dil' ile Öğrenme Güçlüğünde Erişim Kolaylaşacak
2
Osaka 2025 Expo: Japonya'da 55 Yıl Sonra Açılan Fuar 25 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
3
Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kurslarıyle 100 Yükümlü Meslek Ediniyor
4
Ağrı'da Hatice Sarıgül'den Dünya Kız Çocukları Günü'nde Köy Kızlarına Restoran Daveti
5
Taşcıer: Sayıştay'ın 2024 SGK Raporu — 50 milyarlık tecil görünmüyor
6
Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında
7
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi