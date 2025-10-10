Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz Başkanlığında Toplandı

Toplantı Detayları

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Katılımcılar

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Gündem

Toplantıda, mesleki eğitimin güçlendirilmesine ilişkin somut öneriler ile yeni nesil çalışma modellerine yönelik hazırlıklarda gelinen son durum ele alınacak. Ayrıca Eximbank ihracat kredilerinin etkileri değerlendirilecek.

Açıklama

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

