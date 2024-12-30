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Ekonomi Yönetimi Gündemi Değerlendirdi: Suriye ve Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki gelişmeler ve Suriye'deki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:11
Ekonomi Yönetimi Gündemi Değerlendirdi: Suriye ve Terörle Mücadele Vurgusu

Ekonomi Yönetimi Gündemi Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetiminin düzenlediği toplantıda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yılmaz, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, "Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor, terörün gölgesinde olmayan demokrasi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye Gelişmeleri ve Türkiye'nin Rolü

Toplantıda Suriye'deki son gelişmelere de değinen Yılmaz, "Hızlı bir devrim gerçekleşti. Burada yeni bir dönem başladı. İnşallah en kısa sürede istikrar ve güven ortamı oluşur." açıklamasını yaptı. Türkiye'nin yeni yönetime katkı sağlama çabalarının, Suriye'den gelecek terör tehditlerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Provokatif Hadiseler ve İstikrar Vurgusu

Yılmaz, Suriye'deki "provokatif hadiselere" dikkat çekerek, "Bu ülkede yaşayanların huzur içinde olacağı bir siyasi ortam oluşmasını temenni ediyoruz." dedi. Suriye'deki istikrarın sağlanmasıyla Türkiye'nin ekonomik açıdan daha fazla katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Terörün Demokrasi Üzerindeki Etkisi

Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve PKK ile bağları olan dönüşümlere dair görüşlerini de paylaştı. "Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor. Terörün gölgesinde olmayan bir demokrasi arzu ediyoruz." diyerek, demokrasiyi tehdit eden unsurlar karşısında net bir duruş sergiledi.

Ekonomi Açısından Enflasyon Beklentileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon ve asgari ücret konusundaki açıklamalarını değerlendiren Yılmaz, "Biz bir sapma beklemiyoruz. 2025'te dezenflasyon sürecinin daha da güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz." şeklinde konuştu. Yılmaz, asgari ücretle ilgili yanlış yorumlamalara da açıklık getirdi.

Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı

Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulunun önemine dikkat çekerek, ilk toplantının ocak ayının ilk yarısında gerçekleşeceğini duyurdu ve Türkiye'nin bu konuda daha sistematik ve kapsamlı politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

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