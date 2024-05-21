Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı’na cevap verdi: “Avrupa oyunlarını şaraba nasıl bağladı anlamadım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklarla şarap festivallerine götürmek değildir” sözlerine karşılık olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi. İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın yorumu ilginç. 2027 Avrupa Oyunları, İstanbul’un tarihinde bir ilk olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Güçlü işler yapmak istiyoruz. 2026 Olimpiyat Oyunları adaylığı için de önemli. Biz oraya hep birlikte protokol imzalamaya gittik. Sayın Cumhurbaşkanı bu durumu nasıl şaraba bağladı anlamadım” şeklinde konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, eleştirilere yönelik olarak “Bu organizasyona gazetecileri de davet etmemiz kadar olağan bir şey yok. İlk kez İBB kendi bütçesi ile bir organizasyon yaptı. Avrupa Oyunları, İstanbul tarihinde ilk kez yapılacak. Bu nedenle yapılan bu organizasyonun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondu. Etik kurallar üzerinden yapılan eleştirileri dinler, eksiğimiz varsa bakarız. Ancak bu ilk defa oluyor” ifadelerini kullandı.