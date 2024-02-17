Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Erdoğan sergisini ziyaret etti

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, CUMHURİYET YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilşek İmamoğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen dijital sergileri ziyaret etti. İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinde kurulan sergi alanlarına katılan İmamoğlu çifti, Üsküdar Meydanı'ndaki 'Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'ni de ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN SERGİDE YORUM: "MEMLEKET İÇİN YAPILAN HER İŞ BİZİM İŞİMİZ"





İmamoğlu, sergiyi gezerken yaptığı açıklamalarda, "Memleket için yapılan her iş bizim işimiz. Öyle bakarız, öyle bakıyoruz yani. Kimsenin şahsi meselesi değil" ifadelerini kullandı. Bu sözler, İmamoğlu'nun siyasi görüşünden bağımsız olarak ülkenin ve şehrin gelişimine destek verdiğini vurguluyor.

SERGİ İÇERİĞİ VE GÖRSELLER

Sergide, "Huzurun Yüzyılı", "Ulaştırmanın Yüzyılı", "Eğitimin Yüzyılı", "Üretimin Yüzyılı", "Gücün Yüzyılı", "Savunmanın Yüzyılı", "Bilimin Yüzyılı", "Enerjinin Yüzyılı", "Şefkatin Yüzyılı", "Sağlığın Yüzyılı" gibi konuların yanı sıra "Togg Kilometre Taşları" ve "Maziden Atiye" başlıklı gösterimlerin yer aldığı belirtildi.