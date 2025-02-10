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Ekvador'da Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kaldı

Ekvador'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde ikinci tur 13 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:51
Ekvador'da Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kaldı

Ekvador'da Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kaldı

Ekvador'da dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda, hiçbir aday gereken oy oranına ulaşamadı. Ekvador Ulusal Seçim Konseyi, oyların %92,6'sının sayıldığı kesin olmayan ilk sonuçları açıkladı.

Ulusal Demokratik Eylem adayı Daniel Noboa, oyların %44,27'sini alarak ilk sırada yer aldı. Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Luisa Gonzalez ise %43,86 oy oranı ile takip etti. Bu sonuçlar doğrultusunda, devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura taşındı.

Noboa ve Gonzalez'den İlk Tepkiler

Daniel Noboa, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk turu kazandıklarını vurgulayarak, "Ekvador'daki tüm partilere karşı ilk turu kazandık" ifadelerini kullandı. "Birlikte her zamankinden daha güçlüyüz" diyerek destekçilerine seslendi.

Luisa Gonzalez ise anket şirketlerinin manipülasyonlarına rağmen birinci turda elde ettiği başarıyı öne çıkardı. "Bizi birleştiren şeyler, ayıranlardan daha fazla" diyerek değişim arzusunu dile getiren Gonzalez, "Ekvador halkı değişim arzusunu ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu, 13 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek.

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