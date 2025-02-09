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Ekvador'da Devlet Başkanlığı Seçimleri Başladı

Ekvador, dört yıl süreyle yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:11
Ekvador'da Devlet Başkanlığı Seçimleri Başladı

Ekvador'da Yeni Devlet Başkanı İçin Oy Kullanma İşlemleri Başladı

Güney Amerika'nın gözde ülkelerinden biri olan Ekvador, 4 yıllık süre zarfında ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını belirlemek amacıyla halk sandık başına gitti. Nüfusu 18 milyonu aşan Ekvador'da, 13 milyonu aşkın seçmen, 24 eyalette kurulan 4 bin 349 oy merkezinde oy kullanma işlemlerine yerel saatle 07.00 itibarıyla başladı.

Oy verme işleminin 18 yaş üstü ve 65 yaş altındaki herkese zorunlu olduğu Ekvador'da, işlem gün boyunca yerel saatle 17.00'ye kadar devam edecek. Bu seçimle birlikte, yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra ulusal ve bölgesel meclis üyeleri de belirlenecek.

Seçimde Öne Çıkan İsimler

Ekvador'da devlet başkanlığı için 16 aday yarışıyor; ancak tüm anketlerde ön plana çıkan iki isim var: Mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa ve solcu aday Luisa Gonzalez. Adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması ya da en az yüzde 40 alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor. Eğer bu şartlar sağlanmazsa, kazanan 2. turda belirlenecek.

Seçimlerin güvenliği için ise 56 bin 739 polis ve asker görev yapacak. Seçim günü, Ekvador halkı demokratik haklarını kullanarak gelecekteki liderlerini belirlemek üzere sandık başında.

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