Ekvador'da olaylar durulmuyor: Canlı yayın sırasında stüdyo bastılar

Bir çete liderinin cezaevinden firar etmesi sonucunda, Güney Amerika ülkesinde şiddet eylemleri arttı. Devlete ait "TC Television" kanalının Guayaquil'deki stüdyosuna, canlı yayın anında silahlı kişiler girdi.

Stüdyoda bulunanlara rehin alan yüzleri maskeli kişiler, spikerin cebine bomba yerleştirdi. Görüntülerde, gruptan bazılarının, el bombası da dahil olmak üzere kameraya patlayıcıları gösterdikleri görüldü.

CANLI YAYINDA BASKIN YAPAN ZANLILAR YAKALANDI

Televizyon stüdyosuna silahlı baskın yapan kişilerin hepsi yakalandı. Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Cesar Zapata, gözaltına alınanların sayısını açıklamadı. Zapata, "Bu, terör saldırısı olarak nitelendirilmeli" dedi.

Ülkede patlama olayları devam ederken, 4 polis memurunun da rehin alındığı kaydediliyor. Yerel medya, ülkenin kuzeyindeki bazı şehirlerde araçların ateşe verildiğini duyurdu. Ulusal Adalet Mahkemesi Başkanının evine yakın bir yerde de bir patlama olduğu söyleniyor.

LOS CHONEROS ÇETE LİDERİ HAPİSTEN KAÇTI

"Los Choneros" çetesinin lideri Jose Adolfo Macias Villamar, 7 Ocak'ta Guayaquil şehrindeki hapishaneden firar ettiği duyurulmuştu. Villamar, 2011'de cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 34 yıl hapis yatmaya mahkum edilmişti.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, çete lideri Adolfo Macias Salazar ve birkaç mahkumun Guayas'taki hapishaneden firar etmesi sonrasında OHAL ilan etti. Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, "Fito" lakaplı çete lideri ve diğer kaçakların çok tehlikeli olduğunu belirterek, 3 bin güvenlik gücünün operasyona katıldığını duyurdu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi rehin aldı ve araçları kundakladı. Ekvador Emniyet Biriminin X'ten verdiği bilgiye göre, 3 polisin rehin alındığı doğrulandı. "Rehin alınan arkadaşlarımızın bulunması ve suçluların yakalanması için özel ekipler gönderildi. Bu olaylar cezasız bırakılmayacak." denildi.

Sosyal medyada dolaşan videolarda, çete mensupları tarafından rehin alınan ve kafalarına silah tutulan polisler, Devlet Başkanı Noboa'ya yardım çağrısında bulunuyorlardı. Ekvador, güvenlik sorunlarıyla uzun zamandır mücadele ediyor. Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'da yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki şiddetin arttığını belirtmiş ve olağanüstü hal ilan edeceğini duyurmuştu.