Ekvador, Genel Seçimler İçin Sınırları Geçici Olarak Kapatıyor

Ekvador'da Sınırlar Kapalı: Genel Seçimler Geldi Çattı

Ekvador, 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan genel seçimler nedeniyle komşu ülkeleri Kolombiya ve Peru ile kara sınırlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, durumu X sosyal medya platformundan duyurdu.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Noboa, yaptığı açıklamada, "Silahlı grupların istikrarsızlaştırma girişimleri karşısında 8 Şubat Cumartesi gününden 10 Şubat Pazartesi gününe kadar sınırların kapalı kalacağını" belirtti. Sınır kapamalarının yanı sıra, seçimlerin güvenli bir şekilde geçmesi için asker ve polis gücünün, organize suç çetelerinin olası saldırılarına karşı hazırlık yapacağı bildirildi.

Seçim Heyecanı

Bu arada, genel seçimler öncesi kampanya yürüten Noboa, Guayaquil şehir merkezinde destekçileriyle bir araya geldi. Ekvador'da 9 Şubat'ta sandığa gidecek yaklaşık 13 milyon kişi, devlet başkanını, başkan yardımcısını ve Ulusal Meclis'teki 151 milletvekili için oy kullanacak.

Yarışta Kimler Var?

Yaklaşık 16 adayın yer aldığı seçimlerde, 37 yaşındaki Noboa'nın en büyük rakibi olarak Yurttaş Devrimi Hareketi lideri Luis Gonzalez öne çıkıyor. Seçimlerin sonucuna ilişkin yapılan değerlendirmeler, bu rekabetin nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.