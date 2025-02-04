Ekvador, Meksika İthalatına Yüzde 27 Ek Gümrük Vergisi Getiriyor

Ekvador'dan Meksika İthalatına Ek Gümrük Vergisi

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğini gerekçe göstererek Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 27 ek gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Noboa, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Meksika'dan ithal edilen tüm ürünlere bu oranda vergi uygulanacağını belirtti. Bu adımın serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması için atıldığını vurguladı.

2024 yılında Meksika ile petrol dışı ticaret açığının 218 milyon dolar olduğunu ifade eden Noboa, bu durumun Ekvador’un aleyhine olduğunu kaydetti. "Meksika ile bir serbest ticaret anlaşması imzalanması yönündeki tutumumuzu teyit ediyoruz. Ancak bu gerçekleşene kadar sanayimizi teşvik etmek ve üreticilerimize adil muamele yapılmasını sağlamak amacıyla ithal ettiğimiz ürünlere yüzde 27 oranında gümrük vergisi uygulayacağız," dedi.

Ekvador hükümetinin yayımladığı son dış ticaret bültenine göre, 2024 yılının Ocak-Kasım ayları arasında Ekvador, Meksika’dan en az 551 milyon dolar değerinde petrol dışı ithalat gerçekleştirmişken, aynı dönemde Meksika pazarına ihracatı 333 milyon dolar olarak kaydedildi.

Diplomatik Kriz Derinleşiyor

Geçtiğimiz yıl 6 Nisan 2024 tarihinde, Ekvador polisi, Meksika'nın Quito Büyükelçiliğine baskın düzenlemişti. Bu olay, iki ülke arasındaki diplomatik krizi derinleştirmiş ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına neden olmuştu.

Olayın ardından, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ın gözaltına alınması için Ekvador polisinin elçiliğe girmesi, Meksika tarafından uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirildi. Eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise, diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimat verdi.