Ekvator'da çete başı hapishaneden kaçtı: Ülkede olağanüstü hal ilan edildi

"Los Choneros"un lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, hücresinden firar etti. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabından bu olaya dair açıklamada bulundu. Villamar, ülkenin en büyük ve tehlikeli çetelerinden birinin elebaşı olarak biliniyordu.

EKVATOR'DA 60 GÜN OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ekvador Devlet Başkanı Noboa, Villamar'ın kaçışının ardından ülkede 60 gün boyunca olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Villamar, hücresinden kaçmayı başaran "Los Choneros"un elebaşıydı.

Jose Adolfo Macias Villamar, "Los Choneros" çetesinin başı olarak biliniyordu. 2011'de çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezası almıştı. Macias, 7 Ocak'ta Guayaquil kentindeki hapishaneden kaçtığı duyuruldu.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜZAKERE EDİLMEYECEK

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, hapishanelerde yaşanan şiddet ve suç olayları nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini ve 60 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirdiğini açıkladı. Noboa, ordu ve polise hapishane sisteminde düzeni sağlamak için yetki verdiğini söyledi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, narkoterörist grupların kendilerini sindirmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacaklarını söyledi. Noboa, teröristlerle pazarlık yapmayacaklarını ve Ekvador halkı için güvenliği sağlayana kadar mücadele edeceklerini belirtti. Noboa, 36 yaşında bir iş adamı olarak seçilmişti.

Los Choneros adlı uyuşturucu çetesinin lideri Fito'nun kaçtığı La Regional hapishanesi, çetenin etkisi altında olduğu söyleniyor. Fito, hapishanede rahatça hareket edebiliyor ve çete üyeleriyle iletişim kurabiliyordu.