Ekvator'daki olaylar Peru'yu harekete geçirdi: Sınırda 'acil durum' ilan edilecek

Peru hükümeti, Ekvador'da yaşanan olaylardan dolayı kuzey sınırının çete faaliyetlerine maruz kaldığını açıkladı. Bu sebeple kuzey sınırında "acil durum" ilan etme kararı aldı.

Ekvator'daki olaylar Peru'yu harekete geçirdi: Sınırda 'acil durum' ilan edilecek
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Peru hükümeti, Ekvador sınırındaki Piura ve Tumbes kentlerinde 'acil durum' ilan etme kararı aldı. Başbakan Alberto Otarola, bu bölgelerde çete faaliyetlerinin arttığını belirterek askeri güç göndereceklerini açıkladı.

PERU KUZEY SINIRINDA ACİL DURUM İLAN EDECEK

Otarola, Savunma ve İçişleri Bakanlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Kuzey sınırımızda acil durum ilan edilecek. Alınan tedbirler hemen hayata geçirilecek. Piura ve Tumbes'teki vatandaşlarımızın sakin olmalarını ve panik yapmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Peru Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'da yaşanan şiddet olaylarını kınadığını ve Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa yönetimiyle dayanışma gösterdiğini açıkladı.

Ekvador'da çete şiddetinin arttığına dair açıklama yapan Arjantin, Bolivya, Kolombiya ve Paraguay, Ekvador hükümetine destek verdiklerini ve dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Bu ülkeler, Ekvador'a her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını da belirtti.

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