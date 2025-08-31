El Halil'de Baskın: Batı Şeria'da İsrailliler ve Askerler 6 Kişiyi Yaraladı

Olayın ayrıntıları

Görgü tanıkları, İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tanık ifadelerine göre, İsrail güçleri El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Olay sırasında yaralananların durumuna ilişkin yerel kaynaklar tarafından bilgi verildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre baskın sırasında 1'i kadın olmak üzere 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralananlar arasında durumu ve tedavi süreciyle ilgili detaylar yerel sağlık yetkilileri tarafından takip ediliyor.

Ayrıca, El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesinde İsrailli saldırganların bir 57 yaşında kadını darbettiği ve kadına ayakta müdahale edildiği bildirildi.

Arka plan

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Yerel kaynaklar artan operasyonların bölgedeki gerilimi yükselttiğine dikkat çekiyor.