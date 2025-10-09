El Halil'de İsrail Baskını: 3 Filistinli Çocuk Yaralandı

İsrail ordusunun El Halil baskınında ateş açılması ve göz yaşartıcı gaz kullanılması sonucu 3 Filistinli çocuk yaralandı; yaralılar El Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 18:15
Baskın, ateş açma ve göz yaşartıcı gaz kullanımıyla sonuçlandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsraillilerce tarihi bir alana zorla girişin güvence altına alınması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda askerler ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak bölge sakinlerini dağıttı.

Askerlerin ateş açması sonucu yaralanan çocuklardan ikisinin 16 yaşında, diğerinin ise 14 yaşında olduğu belirtildi. Yaralılar El Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun kent merkezinde Bab Zaviye bölgesi ile Bir Seba Caddesini kapattığını ve yaya ile araçların kent merkezine hareketinin engellendiğini bildirdi.

İsrailliler, dini bayram ve özel günlerde El Halil'deki tarihi bir mezarı ziyaret ederek bazı ritüeller gerçekleştiriyor. Son dönemde İsrail'in El Halil'deki ihlallerini artırdığı aktarılıyor.

Yetkililer ayrıca, İsrail'in El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne girişleri, Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek dün 2 gün süreyle kapattığını duyurduğunu belirtti.

İsrail ordusu daha önce 6 Ekim'de El Halil kentinin merkezindeki bazı Filistin mahallelerinde, Yahudilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) öncesi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA muhabirine, ordunun bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlü olarak bildirdiğini ancak yasağın ne zaman sona ereceğinin henüz belirtilmediğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Sukot Bayramı süresince (6–13 Ekim) askerlerin hazır olma seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdiği ifade edildi.

