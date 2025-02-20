El-Hıyam'da Cansız Beden Bulundu: İsrail'in Çekildiği Bölgedeki Gerilim Devam Ediyor

İsrail ordusunun çekildiği El-Hıyam beldesinde bir cansız beden daha bulundu. Sivil Savunma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:24
El-Hıyam'da Cansız Beden Bulundu: İsrail'in Çekildiği Bölgedeki Gerilim Devam Ediyor

El-Hıyam'da Cansız Beden Bulundu

İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri Lübnan ordusuyla koordineli bir şekilde Hıyam beldesinde, İsrail ordusunun hedef aldığı noktalarda saha ve arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bu kapsamda uzman ekipler tarafından beldede bir cansız beden daha bulundu. Bulunan naaş, kimlik tespiti için bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Sivil Savunma Müdürlüğü, tüm kayıplar bulunana kadar arama çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

İsrail'in Çekilme Süreci ve Etkileri

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında, İsrail ordusunun 60 gün içerisinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi bekleniyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun kontrolü tam olarak ele almadığını iddia ederek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Ateşkesin Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında toplam 79 kişi hayatını kaybederken, 267 kişi yaralandı. Ayrıca, Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgaldan dolayı yerinden edildi.

İsrail Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İsrail ordusu, kuzeydeki kasabaların korunmasını sağlamak amacıyla Lübnan'da sınır hattı boyunca 5 gözlem noktasındaki tampon bölgede kalacak." diyerek işgalin süreceğine dair sinyaller verdi.

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