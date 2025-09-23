El-Kudüs Hastanesi'nde oksijen santrali devre dışı kaldı

Filistin Kızılayı Derneği, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan el-Kudüs Hastanesinin oksijen santraline ateş açarak sistemi devre dışı bıraktığını bildirdi.

Hastanede erişim engellendi

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesinde Filistin Kızılayı'na bağlı el-Kudüs Hastanesi'nin girişine konuşlandığı belirtildi. Açıklamada, hastanenin güneyindeki ana kapıya zırhlı araçlarla konuşlanan askerlerin giriş çıkışları engellediği vurgulandı.

Oksijen kaynağı kesildi, tüpler sınırlı

Açıklamada, oksijen santralinin işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu devre dışı kaldığı ve hastanede kullanılan mevcut tüplerin daha önce doldurulmuş olduğu, 3 günde tükeneceği ifade edildi.

Dernek, oksijen santralinin çalışmamasının hastanedeki hastaların yaşamını doğrudan tehdit edeceğine dikkati çekti ve hastanenin siviller için güvenli bir yer olması gerektiğini belirtti.

Uluslararası toplumdan koruma çağrısı

Yazılı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze kentindeki Kudüs Hastanesinde bulunan hasta ve sağlık personelini koruması çağrısı yapıldı.

İsrail saldırılarının sürdüğü belirtiliyor

Metinde ayrıca, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü, Filistinlilere ait binaları ve evleri bilinçli olarak yıkarak bölgeyi yaşanmaz hale getirmeye çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, saldırıların yanı sıra iş makineleriyle yapıların yerle bir edildiği, daha önce Refah, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerinin ağır şekilde etkilendiği ve şimdi yoğun yapılaşmanın olduğu Gazze kentinin hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentindeki çok katlı onlarca binayı hava saldırılarıyla yıktığı bildirildi.