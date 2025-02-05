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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ABD'li Bakan Rubio'yu Ağırladı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu evinde ağırladı ve ikili arasında önemli görüşmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 01:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 01:40
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ABD'li Bakan Rubio'yu Ağırladı

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu Ağırladı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesine gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu evinde misafir etti. İkili, başkent San Salvador'a bağlı Coatepeque Gölü kıyısındaki konutta bir araya geldi.

Samimi Karşılama ve Görüşmeler

Bukele, Rubio'yu spor kıyafeti ve güneş gözlüğüyle kapıda karşıladı. Görüşmede ayrıca Bukele'nin eşi Gabriela Rodriguez ve çocukları da bulundu. İkilinin, evin girişinde gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet, sıcak bir hava içinde geçti.

Bukele, X sosyal medya hesabından, Rubio'yu ağırladığı anlarla ilgili görüntüler paylaştı. El Salvador basınında yer alan haberlere göre, Bukele ile Rubio'nun baş başa geçirdiği yaklaşık üç saatlik görüşmede, Bukele, "dünyanın en sıra dışı göç anlaşmasına imza attıklarını" vurguladı.

Göl Manzarasında Anılar

Devlet Başkanı Bukele, konutunun merdivenlerinden inerken çekilen görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaştı. Görüşmenin sonunda ikilinin, göl manzaralı bir poz vererek samimi sohbetlerini tamamladıkları bildirildi.

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