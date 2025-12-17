Ela Rümeysa Cebeci Çağlayan Adalet Sarayı'nda — Uyuşturucu Soruşturması Kapsamı
Gazeteci Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'na geldi.
Gelişme ve takip
Medya çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen bu adım, basın ve kamuoyunda yakından izleniyor.
Soruşturmaya ilişkin resmi açıklamalar henüz kamuoyuna ulaşmadı.
Medya çalışanlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Ela Rümeysa Cebeci Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'na geldi