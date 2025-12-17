DOLAR
Ela Rümeysa Cebeci Çağlayan Adalet Sarayı'nda — Uyuşturucu Soruşturması Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Ela Rümeysa Cebeci, Çağlayan Adalet Sarayı'na geldi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:44
Gazeteci Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'na geldi.

Gelişme ve takip

Medya çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen bu adım, basın ve kamuoyunda yakından izleniyor.

Soruşturmaya ilişkin resmi açıklamalar henüz kamuoyuna ulaşmadı.

