Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Elazığ Belediyesi, kadrolu işçilere yönelik yüzde 45 zam ve enflasyon artışını içeren toplu sözleşmeye imza attı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:04
Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Elazığ Belediyesi, kadrolu işçilerine yönelik önemli bir zam müjdesi açıkladı. Yapılan yeni toplu sözleşme ile birlikte, çalışanların taban yevmiye ve sosyal haklarına yüzde 45 oranında bir artış yapılacak.

Bu toplu iş sözleşmesi, Elazığ Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi arasında gerçekleştirilen protokolle resmiyet kazandı. Belediye, bu adımla çalışanları enflasyona karşı koruma amacı güdüyor.

Son bir yılda belediye zamları oldukça yüksek seviyelerde seyretti. Seçim öncesi verilen vaatler doğrultusunda, belediyenin çalışanlarına verdiği sözler yerine getiriliyor. Diğer birçok belediye de enflasyonu dikkate alarak zam açıklamaları yapıyor.

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Elazığ Belediyesi’nin yüzde 45’lik zammının ardından işçilerin maaşları, ikinci yılda da enflasyon oranında artırılacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu tarihi zamla ilgili yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren şehrin yanı sıra çalışan personelin refahını artırma çalışmalarına da önem verdiklerini belirtti.

Başkan Şerifoğulları, "Göreve geldiğimiz günden itibaren aziz şehrimizde eser ve hizmet belediyeciliği ile çalışmalarımızı sürdürürken, kıymetli personellerimizin maaşlarını da iyileştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda kadrolu işçilerimizin maaşlarına ilk yıl yüzde 45, ikinci yıl ise enflasyon oranında zam yapma kararı aldık. Personelimize hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek görüşlerini paylaştı.

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