Elazığ'da 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araç ve tırda yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Operasyon ve arama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmada, doğu illerinden batı illerine sevkiyat yaptığı değerlendirilen araç ve tır, Kovancılar ilçesinde durduruldu ve narkotik köpeği desteğiyle arama yapıldı.

Aramalarda, zulalanmış vaziyette, 5 parça halinde 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltı ve yargı süreci

Operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

