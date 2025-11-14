Elazığ'da 16 Yaşındaki Çocuk Sobayı Tinerle Yakarken Yaralandı

Elazığ'da soba yakmaya çalışırken tiner parladı: 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Elazığ'ın Salıbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki bir çocuk sobayı tinerle yakmaya çalıştığı sırada tinerin aniden parlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olayın detayları
Evde bulunan yakınları alevleri fark ederek duruma müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavi ve inceleme
Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
