Elazığ'da 16 Yaşındaki Çocuk Sobayı Tinerle Yakarken Yaralandı

Elazığ Salıbaba Mahallesi'nde 16 yaşındaki çocuk, sobayı tinerle yakmaya çalışırken parlayan tiner sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı; tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 23:26
Elazığ'ın Salıbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki bir çocuk sobayı tinerle yakmaya çalıştığı sırada tinerin aniden parlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın detayları

Evde bulunan yakınları alevleri fark ederek duruma müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi ve inceleme

Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

