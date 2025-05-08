Elazığ'da 2025 Kazı Sezonu: Tarihi Harput Kalesi'nde Yeni Çalışmalar Başladı

Harput Kalesi'nde Tarihi Kazı Sezonu

Elazığ'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Harput Kalesi'nde 17. sezon arkeolojik kazı çalışmaları başladı. 2025 yılı kazı sezonu, Vali Numan Hatipoğlu tarafından vurulan ilk kazma ile resmen açıldı.

Restorasyon ve Kazı Çalışmaları

Vali Hatipoğlu, kazı başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu yılki kazıların, Harput Kalesi'nde sürdürülen kademeli arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Hatipoğlu, Harput'ta yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ve sürecin sağlıklı ilerlediğini ifade etti. Ayrıca, Fetih Mescidi olarak adlandırılan mekanın, kalenin fethinden sonra inşa edildiğini ve buranın restorasyonuna yönelik onay sürecinin tamamlandığını vurguladı.

Yeni Projeler ve Gelecek Hedefleri

Fırat Kalkınma Ajansı ve diğer kaynaklarla, kale girişinde bir karşılama merkezi inşa etmeyi planladıklarını açıklayan Hatipoğlu, Elazığ'ın tarih ve kültürel miras açısından zengin bir bölge olduğunu ifade etti.

Hatipoğlu, Tadım Köyü, Salkaya ve Palu Kalesi'nde de kazı çalışmalarının yapılacağı bilgisini paylaştı. Salkaya'daki mozaik, Türkiye'deki en geniş mozaik parçası olarak ön plana çıkıyor ve bu bölgede yeni tarihi değerlerin keşfedileceğine inandıklarını dile getirdi.

Vali Hatipoğlu, Harput'un ve Elazığ'ın tarihi birikimine yeni değerler katacağına inandıklarını belirterek, kazıların olumlu sonuçlar vereceği umudunu vurguladı.

Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde 17. sezon arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde 17. sezon arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.