Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali sona erdi

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen 5. Keban Su ve Balık Festivali, üçüncü gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festival boyunca düzenlenen etkinlikler ve kapanış konserleri ilgi gördü.

Organizasyon

Festival, Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi tarafından organize edildi. Son gün programında farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler yer aldı.

Kapanış Gününde Yapılan Etkinlikler

Fırat Nehri kıyısındaki bir restoranda düzenlenen yemek yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Yarışmanın ardından hediye çekilişi gerçekleştirildi ve çocuklar için geleneksel oyunlar oynandı.

Kapanış Konseri

Festivalin kapanışında sahne alan sanatçılar arasında Nedim Demirbağ, Eylem Eğin ve Bülent Serttaş yer aldı. Konserler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Katılımcılar

Etkinliğe, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

