Elazığ'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Programı Düzenlendi

Elazığ'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Programı

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programda, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı da okundu.

Ardından AFAD ve ilgili kurumlar, depremlerden etkilenen illerde yürütülen arama kurtarma ile yardım çalışmalarına dair bilgilendirme ve sinevizyon gösterimi yaptı.

Vali Hatipoğlu'ndan Açıklamalar

Vali Numan Hatipoğlu, konuşmasında, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadıklarını hatırlatarak, "Bu felakette 53 binin üzerinde canımızı yitirdik ve 107 binin üzerinde vatandaşımız yaralandı," dedi. Hatipoğlu, depremin ardından ülkenin tüm gücüyle depremzedeler için seferber olduğunu belirtti. "Yıkılan binalara baktığımızda, dünyadaki tüm arama kurtarma ekiplerinin aynı anda her bir enkazın başına gitmeleri bile yeterli olmayacaktı. Müthiş organizasyon ve fedakarlıklar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde yapılan bu onarım hareketi, tüm dünya tarafından gıptayla izleniyor," ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı ve Milletvekilleri'nden Destek Mesajları

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, birçok ilin etkilendiği büyük bir afet yaşandığını vurguladı. Şerifoğulları, "Devletimiz yaraları sarmaya çalışırken, milletimiz tarihte görülmemiş bir uyumla depremzedelere destek oldu," şeklinde konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Keleş, 2020 depreminin ardından yapılan yapı stoku yenilemesi sayesinde Elazığ'ın 2023 depremlerini en az hasarla atlatmayı başardığını belirtti. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da, Türkiye'nin dünyada eşi görülmemiş bir dayanışma sergilediğini ifade etti ve," Devletimiz 201 bin konutu hak sahiplerine teslim etti. Yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edilmesi planlanıyor," dedi.

Sergi ve Farkındalık

Program kapsamında 6 Şubat depremlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin fotoğraf sergisi gezilerek, duyarlılık ve farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Elazığ'da anma programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Elazığ'da anma programı gerçekleştirildi.