Elazığ'da Ağır Yaralanmalı Trafik Kazası

Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsü mevkiinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olayda yaralananlardan birinin durumu ağır olarak kaydedildi.

Kaza Detayları

Olay, F.A. yönetimindeki 23 BD 223 plakalı otomobil ile H.U.’nun kullandığı 21 FF 622 plakalı aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtaki yolculardan 7’si yaralandı.

Acil Müdahale

Kazanın ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hızla yerel hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın detaylarıyla ilgili inceleme sürmektedir.