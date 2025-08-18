DOLAR
Elazığ'da baraj gölüne giren kişi boğuldu: A.A. (22)

Elazığ Ağın'da Taşpınar köyü marina mevkiinde baraj gölüne giren A.A. (22) suda kayboldu; dalgıç ekiplerce cansız bedeni çıkarıldı, otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 19:41
Olayın Detayları

Elazığ'ın Ağın ilçesi Taşpınar köyündeki marina mevkiinde serinlemek için baraj gölüne giren A.A. (22), bir süre sonra suda kayboldu.

Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu A.A.'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Cenaze İşlemleri

A.A.'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

