Elazığ'da baraj gölüne giren kişi boğuldu: A.A. (22)
Olayın Detayları
Elazığ'ın Ağın ilçesi Taşpınar köyündeki marina mevkiinde serinlemek için baraj gölüne giren A.A. (22), bir süre sonra suda kayboldu.
Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu A.A.'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Cenaze İşlemleri
A.A.'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.