Elazığ'da Birinci Basamak Sağlık Tesisleri Değerlendirildi
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birinci basamak sağlık tesislerinin ihtiyaç ve sorunlarına odaklanan bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Başkanlık Eden İsim
İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hizmet başkanları, idareciler, taşınır kayıt kontrol yetkilileri ve satın alma personelleri yer aldı.
Gündem ve Değerlendirmeler
Toplantıda birinci basamak sağlık tesislerinin demirbaş ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temini konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Katılımcılar, ihtiyaçların tespiti ve tedarik süreçlerinin koordinasyonu üzerine bilgi paylaşımı yaparak öncelikli ihtiyaçların belirlenmesine yönelik adımlar üzerinde durdu.
ELAZIĞ’DA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI