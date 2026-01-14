Elazığ'da Birinci Basamak Sağlık Tesisleri Değerlendirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında birinci basamak sağlık tesislerinin demirbaş ve tıbbi sarf ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:52
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birinci basamak sağlık tesislerinin ihtiyaç ve sorunlarına odaklanan bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hizmet başkanları, idareciler, taşınır kayıt kontrol yetkilileri ve satın alma personelleri yer aldı.

Toplantıda birinci basamak sağlık tesislerinin demirbaş ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temini konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, ihtiyaçların tespiti ve tedarik süreçlerinin koordinasyonu üzerine bilgi paylaşımı yaparak öncelikli ihtiyaçların belirlenmesine yönelik adımlar üzerinde durdu.

