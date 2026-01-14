Sinop Adalet Sarayı İhalesi 9 Şubat’ta

Sinop Adalet Sarayı yapım ihalesi 9 Şubat Pazartesi Adalet Bakanlığı'nda yapılacak; yer tesliminden itibaren 600 takvim günde tamamlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:11
Yeni adalet sarayının yapım ihalesi Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek

Daha önce proje görselleri kamuoyuyla paylaşılan Sinop Adalet Sarayı, resmi olarak ihale aşamasına taşındı. 9 Şubat Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda yapılacak ihale ile inşaat süreci resmen başlayacak.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde yer teslimi yapılarak çalışmalar başlatılacak ve yeni binanın yer tesliminden itibaren 600 takvim günü içinde tamamlanması hedefleniyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop’un adalet hizmetleri altyapısını güçlendirecek modern Adalet Sarayı’nın kente önemli bir kazanım olacağını vurgulayarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

