Sinop Adalet Sarayı İhalesi 9 Şubat’ta

Yeni adalet sarayının yapım ihalesi Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek

Daha önce proje görselleri kamuoyuyla paylaşılan Sinop Adalet Sarayı, resmi olarak ihale aşamasına taşındı. 9 Şubat Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda yapılacak ihale ile inşaat süreci resmen başlayacak.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde yer teslimi yapılarak çalışmalar başlatılacak ve yeni binanın yer tesliminden itibaren 600 takvim günü içinde tamamlanması hedefleniyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop’un adalet hizmetleri altyapısını güçlendirecek modern Adalet Sarayı’nın kente önemli bir kazanım olacağını vurgulayarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

AK PARTİ SİNOP MİLLETVEKİLİ DR. NAZIM MAVİŞ, SİNOP ADALET SARAYI YAPIM İHALESİNİN 9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEĞİNİ DUYURDU.