Elazığ'da Dilara Günana Davasında 4 Sanığın Yargılanmasına Devam

Duruşma ve mahkeme kararları

Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık V.K. ile tutuksuz sanıklar Y.K. (baba), N.K. (anne) ve S.K. (kardeş), maktul Dilara Günana'nın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık V.K., önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti. Tutuksuz sanıklar üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

Maktulün anne ve babası, sanıkların planlayarak kızlarını öldürdüklerini ileri sürerek cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanık V.K.'nin mevcut halinin devamına karar verdi ve bir tanığın dinlenmesine hükmederek duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

İddianamedeki suçlamalar

İddianamede, tutuklu sanık V.K. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar; tutuksuz sanıklar Y.K. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar; N.K. ve S.K. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs 2024'te ayrılan ve geri dönmeyen 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana için yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kadının cesedi 6 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde bulunmuştu.