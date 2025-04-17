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Elazığ'da Doğaseverler 'Ağlayan Gelinler'i Fotoğraflamak İçin Görese Dağı'na Tırmanıyor

Elazığ'da doğaseverler, 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleleri, Görese Dağı'nda fotoğraflamak için tırmanış yapıyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:40
Elazığ'da Doğaseverler 'Ağlayan Gelinler'i Fotoğraflamak İçin Görese Dağı'na Tırmanıyor

Elazığ'da Doğaseverler 'Ağlayan Gelinler'i Fotoğraflamak İçin Görese Dağı'na Tırmanıyor

Elazığ'da doğaseverler, Arıcak ilçesindeki Görese Dağı'nda yetişen, halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleleri fotoğraflamak için 1613 rakımlı dağa tırmanıyor.

Ziyaretçiler Zorlu Bir Yolculuğa Çıkıyor

Arıcak ilçesinin güneyinde bulunan Görese Dağı, iklim koşullarına bağlı olarak mart ve nisan aylarında açmaya başlayan ters lalelerle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Ters laleleri görmek isteyen doğaseverler, dağın zirvesine ulaşmak için yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki zorlu bir patika yolunu aşmak zorunda kalıyor.

Zengin Florası ve Manzarası ile Dikkat Çekiyor

Doğaseverler, ormanlık ve kayalık alanlardan geçerek dağın zirvesine doğru ilerliyor. 1500 rakımdan itibaren kümeler halinde görülen ters lalelerin bulunduğu alanda, ziyaretçiler kırmızı, turuncu ve sarı renkteki çiçekleri fotoğraflıyor.

“Zorlu Bir Coğrafya”

Geziye rehberlik eden Arıcak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Yıldız, ters lalelerin açtığı sezonda Görese Dağı'nda yoğun bir ziyaretçi akışı olduğunu belirtti. Yıldız, "Ters lalelerin bulunduğu bölge zorlu bir coğrafya. Doğaseverler olarak muhteşem manzaraya ulaşmak ve ters laleleri fotoğraflamak için büyük çaba sarf ediyoruz, ancak bu çabadan büyük haz alıyoruz." ifadelerini kullandı.

“Attığım Her Adımda Manzarayı Fotoğrafladım”

Doğaseverlerden Halime Ebru Gülnar, Görese Dağı'ndaki ters laleleri ilk kez gördüğünü ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen ulaştıkları güzelliklerin etkileyici olduğunu anlattı. Gülnar, "Dağa çıkmak için yüksek olduğunu söylediler ama o kadar güzel bir atmosfer vardı ki farkına bile varmadım. Zirveye çıktığımda 'iyi ki geldim' dedim." şeklinde konuştu.

Doğa Tutkunlarına Davet

İdris Çetintaş, Görese Dağı'nın her mevsim farklı güzelliklere sahip olduğunu belirterek, "Ters laleler, hikayesiyle hüznün sembolü olabilir ama bizim için sevinç kaynağıdır." dedi. Görese Dağı yakınlarındaki Küplüce köyü'nün muhtarı Zülküf Sualp ise, doğa tutkunlarını bu eşsiz manzarayı görmek için bölgeye davet ettiklerini ifade etti.

Elazığ'da doğaseverler halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters...

Elazığ'da doğaseverler halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleleri fotoğraflamak için 1613 rakımlı Görese Dağı'na çıkıyor. Ziyaretçiler ormanlık ve kayalık bölgede, yer yer kaya tırmanış gerektiren yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki patika yolu aşarak dağın zirvesine doğru ilerliyor. Doğaseverler zorlu bir yolculuğun ardından ulaştıkları bölgede kırmızı, turuncu ve sarı renkteki ters laleleri fotoğraflıyor.

Elazığ'da doğaseverler halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters...

Elazığ'da doğaseverler halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleleri fotoğraflamak için 1613 rakımlı Görese Dağı'na çıkıyor. Ziyaretçiler ormanlık ve kayalık bölgede, yer yer kaya tırmanış gerektiren yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki patika yolu aşarak dağın zirvesine doğru ilerliyor. Doğaseverler zorlu bir yolculuğun ardından ulaştıkları bölgede kırmızı, turuncu ve sarı renkteki ters laleleri fotoğraflıyor.

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