Elazığ'da Eğitime Kar Engeli: Okullar 1 Gün Kapalı

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamu personeli için de idari izin verildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 05:10
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 05:10
Elazığ'da Eğitime Kar Engeli: Okullar 1 Gün Kapalı

Elazığ'da Eğitime Kar Engeli

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Valilik Açıklaması

Açıklamada, "21 Mart Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kamu Personeline İdari İzin

Aynı açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı vurgulandı. Öğrenciler ve veliler, kar yağışının oluşturabileceği olumsuz koşullara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıldı.

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