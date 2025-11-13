Elazığ'da Ekimde 288 Trafik Kazası: 1 Ölü, 211 Yaralı

Kaza bilançosu Emniyet'ten açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da ekim ayına ilişkin trafik kaza bilançosunu paylaştı.

İstatistiklere göre kentte ekim ayında meydana gelen 288 kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 211 kişi yaralandı.

Kazaların 141'i yaralanmalı, 147'si ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını şöyle sıraladı: ’Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.'

ELAZIĞ’DA EKİM AYINDA 288 KAZA MEYDANA GELDİ (ARŞİV)