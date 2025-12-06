Elazığ'da FHGC ile Medilines Hospital Sağlık Protokolünü Yeniledi

Üyelere indirim avantajı sürüyor

Elazığ Özel Elazığ Medilines Hospital ile Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) arasındaki geçen yıl başlatılan iş birliği, bu yıl da yenilenerek devam ettirildi. Yenilenen protokolle üyeler ve birinci derece yakınları hastane hizmetlerinde indirim avantajından yararlanmaya devam edecek.

Protokol töreni Medilines Hospital'de gerçekleştirildi. İmza törenine FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ile Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siğergök katıldı; her iki isim de protokolün önemi ve sağladığı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Serkan Gürtürk şunları söyledi: "Bugün Medilines Hospital’da, bir yıl önce yapmış olduğumuz cemiyet üyelerimize yönelik indirim protokolünün devamı için bir araya geldik. Bir yıl boyunca üyelerimiz ve birinci derece yakınları burada tedavi gördü, ameliyat süreçleri yaşandı ve çok iyi geri dönüşler aldık. Bu süreçte sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Medilines Hospital, ilimizin gelişimi, kalkınması ve istihdam açısından önemli bir kurumdur. Bizler basın mensupları olarak bu değeri önemsiyoruz. Ayrıca sağlık turizmi anlamında da hastanemizin ciddi katkıları var. Hem il dışından hem yurt dışından birçok hasta Medilines Hospital’ı tercih ediyor. Bu bizim için kıymetli. Basına verilen değer ve sağlanan hizmetler için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum"

Muhittin Siğergök ise gazeteciliğin toplum açısından önemine vurgu yaparak, "Başkanımız çok güzel ifade etti. Gazetecilik ateşten gömlek gibidir; doğrular bazen can acıtır ama toplum için gereklidir. Bir kitapta okumuştum biri size ‘koynunda akrep var’ dediğinde ilk başta eleştiri gibi görünür ama aslında o akrebi görüp uzaklaştırmanı sağlar. Gerçek gazetecilik de böyledir. Biz de doğru çizgide ilerlemeye gayret ediyoruz. En genç hastanelerden biri olmamıza rağmen kısa sürede güvenilir bir konuma geldik. Geçen yıl başlattığımız protokolü bu yıl da sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Elazığ için birlikte güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. FHGC’ye ve Serkan Başkanımıza katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Taraflar, protokolün devamının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını belirterek iş birliğini sürdürme kararlılığına vurgu yaptı.

ELAZIĞ MİDİLİNES HOSPİTAL İLE FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİ ( FHGC) ARASINDA GEÇEN YIL BAŞLATILAN İŞ BİRLİĞİ BU YIL DA SÜRDÜRÜLEREK ÜYELERİN HASTANE HİZMETLERİNDE İNDİRİM AVANTAJI DEVAM ETTİRİLDİ ( SERKAN GÜRTÜRÜK (SOLDAKİ) VE MUHİTTİN SİĞERGÖK)