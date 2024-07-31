Elazığ'da Gıyabi Cenaze Namazı: İsmail Heniyye'ye Saygı Duruşu

Elazığ'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi namaz, El-Aksa Platformu öncülüğünde düzenlendi ve bir araya gelen katılımcılar, İzzetpaşa Camisi’nde akşam namazını icra etti.

Sloganlar ve Dua

Namazın ardından, katılımcılar, İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı gerçekleştirdi. Toplanan kalabalık, İzzet Paşa Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbir getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş boyunca duygusal anlar yaşandı.

Kur'an Tilaveti ve Basın Açıklaması

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte, öncelikle Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu, ardından Heniyye için dualar edildi. Etkinlikte konuşma yapan Ersin Eryılmaz, suikastı güçlü bir şekilde kınadı ve bu tür olayların İslam dünyasındaki birliği zedelediğini vurguladı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Elazığ'da, gıyabi cenaze namazı kılındı, yürüyüş yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Elazığ'da, gıyabi cenaze namazı kılındı, yürüyüş yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Elazığ'da, gıyabi cenaze namazı kılındı, yürüyüş yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Elazığ'da, gıyabi cenaze namazı kılındı, yürüyüş yapıldı.